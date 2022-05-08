İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sahte altın satan 2 şüpheliyi kamera görüntüleri ele verdi

Antalya’da bir şahsa sahte altın satarken kameralara yakalanan 2 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya'da bir şahsa sahte altın satarken kameralara yakalanan 2 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.


Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde 2 kişi, sahte altın bileklik satarak G.Ö. isimli şahsı dolandırdı. Olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayete konu olayı gerçekleştirenlerin E.Ş. ve S.Ş. olduğunu belirledi. 7 Mayıs Cumartesi günü yakalanan 2 zanlının dolandırıcılık başta olmak üzere birçok suçtan kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheliler bugün


adliyeye sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.