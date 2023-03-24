Sahte imzalı tahliye taahhütnamesiyle evinden çıkarıldı, gözyaşları içinde yardım istedi

Antalya'da ev sahibinin sahte imza ile oluşturduğu tahliye taahhütnamesiyle evinden çıkarıldığını söyleyen Ayten Kocabıyık, gözyaşları içerisinde, "Benim tek isteğim çocuklarımla yaşamaktı. Kimse sokakta kalmasın, dün gece sokakta kaldım. Çok kötüydü, köpekler vardı" dedi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Aydoğmuş Mahallesi'nde yaşayan Ayten Kocabıyık (45), 28 Mart 2022 tarihinde ailesi ile Mersin'den şehre geldi. Kocabıyık mahalleden bir ev kiralayarak, aylık bin 500 TL'den 12 ayın kirasını ev sahibine nakit ödedi. İddiaya göre ev sahibi, Kocabıyık adına sahte imza ile tahliye taahhütnamesiyle oluşturarak evden çıkmasını istedi. Kocabıyık ise kendisine taahhütnamenin ulaşmadığını söyleyerek, duruma itiraz edemediğini belirtti. Eşyaları icra memurları tarafından dışarı çıkarılan Kocabıyık, taahhütnameye atılan imzanın kendisine ait olmadığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sokakta kalan Kocabıyık, gözyaşları içerisinde yaşadıklarını anlatarak kendisine yardım elinin uzanmasını istedi.

"Ev sahibini çok aradım, yalvardım"

Yaşadıklarını anlatan Ayten Kocabıyık, "28 Mart 2022 tarihinde evi kiraladım. 1 yıllık peşin olarak ödedim. Aylık bin 500 TL üzerinden kiraladım. İşe gitmiştim, işten gelince eşyalarımın evde olmadığını gördüm. Bir süre önce ev sahibi yanıma gelerek, ‘Ne olacak bizim kiranın durumu?' dedi. Önceden de evin tadilata gireceğini ve baldızının geleceğini söylemişti. Ben de tadilat yapacaksa eşyalarımı bir odaya toplayabileceğimi söyledim. En sonunda tahliye taahhütnamesini kendi doldurarak imzalamış. Bana depremden bir gün sonra mahkemeden tebligat gönderiyorlar. Tebligatta yazan adres yanlış. Beni icraya verdikten sonra ödeme emri ve tahliye taahhütnamesi çıkarmışlar. Bir hafta içerisinde itiraz etmem gerekiyormuş, benim elime ulaşmadı. Muhtara bırakılmış, ben e-Devlet'ten gördüm. Sonra itiraz ettim ama sonuç alamadım. Ev sahibini çok aradım, yalvardım. 2 çocuğum olduğunu belirttim" diye konuştu.

"Kimse sokakta kalmasın, dün gece sokakta kaldım"

Kirasına zam yapılmasını kabul ettiğini belirten Kocabıyık, "Beni kış aylarında dışarıda bırakmayın dedim. Benim tek isteğim çocuklarımla yaşamaktı. Oğlum bunları görmesin diye başka yere gönderdim. Bu ev sahiplerine, bu şekilde yapanlara en azından devletin müdahale etmesini istiyorum. Kimse sokakta kalmasın, dün gece sokakta kaldım. Çok kötüydü, köpekler vardı. Daha önce yaşamış olduğum bir kazadan dolayı sol gözüm yüzde 1 görüyor. Sağ gözüm de yakını görmüyor. Kimseye bir zararım yok, yalnızca barınacak yer istiyorum. Benim bilgim olmadan tahliye taahhütnamesi hazırlamışlar. Farklı farklı üç çeşit yazı karakteri var. Bunların incelenmesi gerekir" sözlerine yer verdi.