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Sahte kimlikle uyuşturucu ticareti yapan şahıs yakalandı

Sahte kimlik kullanarak uyuşturucu ticareti yapan ve kasten adam öldürme suçundan aranan Bilal Y.

isimli şahıs Side'de yakalandı.


Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Ekiplerince yapılan istihbari çalışma neticesinde Bilal Y. isimli şahsın, sahte kimlik kullanarak "Okan" ismiyle Side bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kasten adam öldürme suçundan arama kaydı olduğu tespit edildi. Harekete geçen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan faaliyette, şahıs Side Mahallesinde yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında yaklaşık 18 gram ağırlığında satışa hazır halde kokain ve Uğur Yalçın adına düzenlenmiş bir sahte kimlik ele geçirildi.


Yapılan çalışmalar sonucu şahısın asıl kimlik bilgilerine ulaşılarak Bilal Yalçın olduğu teyit edildi. Diğer yandan şahsın yapılan kimlik sorgulamasında “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma”, “Mala Zarar Verme” ve “Kasten Adam Öldürme” suçundan toplam 3 adet UYAP arama kaydı olduğu tespit edildi.

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