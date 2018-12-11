Sahte Tokalar Tek Tek Kırıldı

Antalya'da sanayi esnafı, emniyet kemeri sinyalini kesen susturucu tokaları 'Ölümle Tokalaşma' projesi kapsamında kırdı.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Şengün ve Antalya Oto Tamirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Bucak, emniyet kemeri ikazını susturan sahte tokalara karşı başlatılan “Ölümle Tokalaşma” projesi kapsamında Akdeniz Sanayi Sitesi esnafına proje hakkında bilgi verdi. Esnafa bilgi verilmesi sırasında hiçbir esnafın sahte toka bulundurmadıkları ve satışını yapmadıkları tespit edilirken, bu tokaların internet üzerinden de satışının yasaklanması talep edildi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Antalya Esnaf ve Sanatkarları olarak bizler de, emniyet kemeri ikazını susturan bu sahte tokaların satılmaması ve takılmaması amacıyla gerekli tüm tedbirleri alacağımızı aktardık ve Ahilik Kültüründen gelen anlayışımızla verdiğimiz sözün sonuna kadar arkasındayız. Satışını yapmayan ve satış yapmayı bırakan tüm esnaf ve sanatkarlarımıza hassasiyetleri için teşekkür ediyoruz. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu da projeye destek vererek tüm Türkiye'de farkındalık oluşturdu. Konuyla ilgili olarak başlatılan projemiz artık yerel gündemden çıkarak Türkiye gündemine konu oldu. İnşallah bu projeyle birlikte emniyet kemeri kullanımı daha da yaygınlaşacaktır” dedi.

“İnternet üzerinden satışı da durdurulmalı”

Emniyet kemeri kullanmanın hayati bir önem taşıdığını vurgulayan Dere, “Emniyet kemeri ikazını susturan sahte tokaların kullanılmaması, bulundurulmaması ve satılmaması amacıyla uyarılarda bulunduğumuz esnaf ziyaretimizde, hiçbir esnafımızın bu ölüm tokalarını satmadıklarını bizzat tespit ettik. Ölümle Tokalaşma Projemize destek veren ve bu tokaları satmayacaklarını ve kendi araçlarında da bulundurmayacaklarını taahhüt eden tüm esnaflarımıza teşekkür ediyor, bu kararlı duruşlarından dolayı tebrik ediyorum. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak bizler bu tokaların satılmaması, takılmaması için ve emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla elimizden geleni yapacağız. Ayrıca bu tokaların e-ticaret yoluyla internet üzerinden satışının engellenmesini de Ticaret Bakanlığımızdan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızdan ve ilgili kurumlardan özellikle talep ediyoruz. Antalya esnaf ve sanatkarları olarak bizler, emniyet kemeri ikazını susturan bu ölüm tokalarını kullanmayacağız ve satmayacağız, ölümle tokalaşmayacağız.”

Şengün: “Esnafa gerekli uyarıları yapıyoruz”

Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Şengün de, “Esnaflarımıza bu tokaları satmamaları ile ilgili gerekli uyarıları yapıyoruz. İlk etapta uyarılarda bulunacağız fakat daha sonra satışlarını tespit ettiğimiz esnaflarımız hakkında cezai işlem başlatacağız. Esnaflarımıza zaman zaman denetlemelerimiz olacak. Bugün esnaflarımız bizlere bir daha hiç satmamak üzere bu tokaları teslim edebilirler. Bu aksesuarın satışı, vatandaşlarımızın hayatını riske atıyor” diye konuştu.

Antalya Oto Tamirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Bucak da, “Odamızın üyesi olan esnaflarımız uzun süre önce bu tokaları satmayı bıraktı. Duyarlı esnaflarıma oda başkanı olarak bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizler odamıza kayıtlı esnaflarımızı proje başlamadan önce de uyarıyorduk ve kemer tokası satışı yapmıyorduk. Satış yapmama kararı alan esnaflarımıza da destekleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Sadece dükkanlarda değil, bu tokaların internet üzerinde de satılmaması için elimizden geleni yapacağız.”

Esnaf ziyaretlerinin ardından heyet, Antalya Oto Tamirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Bucak'ın daha önceden toplamış olduğu sahte kemer tokalarını tek tek kırarak, projenin tüm Türkiye'de uygulanması için çağrıda bulundu.