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Şaka sandı, gerçek çıktı

Antalya’da şehir içi yolcu otobüsünün 5 bin lira değerindeki 2 aküsü çalındı.

Antalya'da şehir içi yolcu otobüsünün 5 bin lira değerindeki 2 aküsü çalındı. Sefere çıkmaya hazırlanan şoför, arkadaşlarının şaka yaptığını zannetse de aküleri geri gelmeyince büyük şaşkınlık yaşadı.


Olay, saat 12.30 sırasında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 3028 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Uçar, dün gece yarısı seferini tamamladıktan sonra 07 MIT 59 plakalı özel halk otobüsünü cadde üzerine park etti. Öğle saatlerinde yaklaşan seferine çıkmak üzere otobüse gelen Uçar, aracına elektrik gelmeyince yaptığı kontrolde iki büyük akünün çalındığını fark etti. Uçar, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen polis akülerin alındığı bölümde çalışma yaptı. Çalınan iki akünün değerinin 5 bin lira olduğu ve araç sahibi tarafından kısa süre önce alındığı öğrenildi. Polis hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.


Gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşayan Ali Uçar, “Geldim araç çalışmayınca akülere baktım yoktu. Herhalde arkadaşlar şaka yapıyorlar zannettim. Ama böyle aküleri geriye çekip almışlar. Bazen arkadaşlarımız, bir başka araçtan takviye yapmak için akü alabiliyorlar. Ama sonra aldıklarını haber veriyorlar. Sonuçta 400 adet otobüs var" dedi.

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