Saklıkent Kayak Merkezi yolunda kış lastiği zorunluluğu

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi'nin faaliyete geçmesiyle birlikte bölgede trafik denetimlerini sıklaştırdı.

Ekipler,kazaları önlemek amacıyla ticari taşımacılık yapan araçların kış lastiği kullanıp kullanmadıklarını, ayrıca tüm araçların lastik diş derinliklerini kontrol etti. Kamyonet,kamyon,otobüs ve otomobillerde sürücüleri, kış lastiğinin özellikleri sebebiyle güvenli seyahat etme olanağını arttırdığı bilgisi verilerek, patinaj zinciri bulundurmaları konusunda uyarıldı. Ekipler ayrıca, kar, sis ve yağmurlu havalarda görüş mesafesinin azalması,durma mesafesinin artması nedeniyle sürücülerin dikkatli olmalarını, iniş eğimi nedeniyle araçların frenlerinin zayıflayabileceğini bu nedenle yol kenarındaki ceplerde dinlenme yapılması gerektiğini içeren bilgilendirici levhalar takıldı.

Jandarma ekipleri denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek, kış lastiğinin zorunlu olduğu bölgelerde kullanmayan sürücülere idari para cezası uygulanacağını bildirdi.