Saklıkent Kayak Merkezi'ne seferler başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, Saklıkent'e ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla geçtiğimiz yıl başlattığı toplu taşıma seferlerine bu yıl da devam ediyor. Kent merkezine 47 kilometre uzaklıkta, 1900 metre yükseklikteki Saklıkent Kayak Merkezi'ne vatandaşların toplu taşıma ile ulaşımını kolaylıkla sağlayacak 500 No'lu Otogar-Saklıkent Toplu Taşıma Hattı, seferlerine başladı.

Otogar'dan kalkıyor

Kış tarifesi kapsamında; Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri Otogar'dan sabah 08.00 Saklıkent'ten 15.00'de dönüş olmak üzere sefer düzenleniyor. Otogar- Saklıkent güzergahında Antalya Kart uzun hat ücret tarifesi ile seferler sağlanacak. Ulaşım imkanlarının zor olduğu bir değer olan Saklıkent'in, toplu taşıma ile daha kolay ulaşılabilir hale getirilmesi, bölgenin tanıtımı açısında da büyük önem taşıyor.