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'Saklıkent'ten Sarıkamış'a Gençlik Şühedanın İzinde' yürüyüşü

Muratpaşa Belediyesi, Antalya Valiliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 104 yıl önce Sarıkamış Harekatı’nda şehit düşen askerleri anmak için düzenlediği anma yürüyüşüne destek verdi.

Muratpaşa Belediyesi, Antalya Valiliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 104 yıl önce Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerleri anmak için düzenlediği anma yürüyüşüne destek verdi.


Muratpaşa Belediyesi; şehit askerleri anmak için 'Saklıkent'ten Sarıkamış'a Gençlik Şühedanın İzinde' adıyla düzenlenen anma yürüyüşüne katılan vatandaşlara, kırık buğday çorbası, hoşaf ve çay ikram etti. Yoğun kar yağışı altında yapılan yürüyüşte Antalya Valisi Münir Karaloğlu da, Muratpaşa Belediyesi'nce hazırlanan alanda, vatandaşlara; kırık buğday çorbası ve hoşaf ikram etti.


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “104 yıl önce yurdumuzu savunurken, Sarıkamış'ta, yazlık kıyafetlerinin içinde donarak şehit olan, 90 bin kahramanı rahmetle ve minnetle anıyorum” dedi.

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