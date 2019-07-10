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Salih Uçan Alanyaspor'da

Alanyaspor, futbolcu Empoli forma giyen 25 yaşındaki Salih Uçan’ı 2 yıllık sözleşmeyle renklerine bağladı.

Alanyaspor, futbolcu Empoli forma giyen 25 yaşındaki Salih Uçan'ı 2 yıllık sözleşmeyle renklerine bağladı.


Alanyaspor, Salih Uçan ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını kulübün resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:


”Kulübümüz, geçen sezon Empoli forması giyen Salih Uçan ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır.”


Fenerbahçe Kulübü, Miha Zajc'i transfer ederken Empoli'ye Salih Uçan'ın bonservisi ve para vermişti. 1 Temmuz 2019 itibariyle kulübüyle sözleşmesi biten Salih Uçan, bu sezon Empoli formasıyla 14 maça çıkarken 1 gol atıp, 1 asist yaptı.

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