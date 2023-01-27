Salon Hokeyi Süper Lig 2. Etap galibi Gaziantep Polisgücü oldu

Alanya'nın ev sahipliği ile düzenlenen Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig 2. Etap maçları Atatürk Spor Salonu'nda sona erdi.

5 gün süren ikinci etapta 48 puanla Gaziantep Polisgücü lider olurken, 37 puanla Alanya Yıldızları ikinci, 34 puanla Gaziantep Doruk üçüncü ve 31 puanla Kırıkkale Akademi dördüncü olarak turnuvayı tamamladı. İlk dörde giren takımlar Süper Lig şampiyonunu belirlemek için play-off maçları oynamaya hak kazandılar. Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig 2. Etap maçları 29 Ocak - 02 Şubat tarihleri arasında Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.