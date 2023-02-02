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Salon Hokeyi Süper Lig 2. Etap lideri Gaziantep Polisgücü

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig 2.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig 2. Etap maçları Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı.


Süper Lig 2. Etap'ta Ilgın Belediyespor, Esenyurt Hokey, Gaziantep Doruk, Kutlubey Okulları Amasya GSK, Gaziantep Polisgücü, Gökbörü GSK, VMY Spor Kahramanmaraş Hokey, Selçuklu Belediyespor, Metpack Alanya Yıldızları, Nizip Zeugma takımları mücadele etti.


Gaziantep Polisgücü, 54 puanla lider olurken; Selçuklu Belediyespor 48 puanla ikinci, Ilgın Belediyespor 33 puanla üçüncü ve Gaziantep Doruk 28 puanla dördüncülük elde etti. İlk dörde giren takımlar, Süper Lig şampiyonunu belirlemek için play-off maçları oynamaya hak kazandılar.

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