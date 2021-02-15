Salonda maç öncesi sevgililer günü kulaması

Kuzeyboru Aksaray MTAL sporcusu İbrahim Okuşluğ, Korkuteli Belediyespor Voleybol karşılaşması öncesinde tribünde bulunan sevgisi Mercan Durmaz'a sevgililer günü sürprizi yaptı.

Voleybol Erkekler İkinci Lig 3'üncü Grup'ta yer alan Kuzeyboru Aksaray MTAL, Korkuteli, Belediye spor voleybol takımı arasındaki karşılaşma, maç öncesi ilginç bir kutlamaya sahne oldu. Aksaray kapalı spor salonunda maç öncesinde 14 Şubat sevgililer günü nedeniyle Kuzeyboru Aksaray MTAL sporcusu İbrahim Okuşluğ, sporcu arkadaşlarında pankartlı destekleri ile tribünde bulunan sevgilisi Mercan Durmaz'a yaş pasta sundu.

Sporcular salonda , 'Sabahları Doğan güneşimsin benim', 'bir gece güzelliğindeki yıldızımsın', 'hayalimdeki tek tutkumsun benim' yazılı pankartlarla kutlamaya ortak oldular.

Tüm sporcu ve tribündeki seyircilerin alkışları arasında saha inen ve yaş pastayı alan Mercan Durmaz, yaş pastanın mumlarını üfleyerek söndürdü ve Sevgilisi İbrahim Okuşluğ'a teşekkür etti.