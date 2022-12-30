Salondaki elektrik panosunda çıkan yangın korkuttu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde elektrik panosunun patlaması sonucu, bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede yangın çıktı. Yangın, evin diğer odalarına da sıçramadan ev sahipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Gazi Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Yalçın isimli vatandaşa ait evin salon bölümündeki elektrik panosu, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın ardından salonda yangın çıktı. Kısa süre içerisinde ev sahipleri tarafından kontrol altına alınan yangın, evin diğer odalarına sıçramadan söndürüldü. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, 3 itfaiye aracı ile müdahale eden 8 personelin soğutma çalışmasıyla tamamıyla etkisini kaybetti. Yaşanan olayda can kaybının yaşanmaması yüreklere su serpti.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.