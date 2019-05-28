Saman balyaları küle döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkar yangında 100'ün üzerinde saman balyası yandı. Yangının yoldan geçen bir araçtan atılan sigara nedeniyle çıkmış olabileceği bildirildi.

Yangın, Çeltikçi Mahallesinde meydana geldi. Mezarlık yanında eski top sahasında çıkan yangın, vatandaşların müdahalesine rağmen kısa sürede yayıldı ve saman balyalarına ulaştı. Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiye ekibinin müdahalesine rağmen Adem Özdemir isimli mahalle sakinine ait olduğu bildirilen 100'ün üzerinde saman balyası tamamen yandı. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Manavgat Belediyesine ait bir iş makinesi de müdahalede bulunarak tamamen söndürdü.