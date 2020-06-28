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Saman balyası yüklü römorklar yandı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde römork üzerindeki 150 adet saman balyası yandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde römork üzerindeki 150 adet saman balyası yandı.


Edinilen bilgiye göre, Korkuteli ilçesine bağlı Bozova Yalınlıgediği Mahallesi'nde tarladan yüklediği 150 adet saman balyasını eve taşıyan Erdoğan Kavuk, römorklardan alevlerin yükseldiğini gördü. Yangında iki römorkta bulunan 150 adet saman balyası kül olurken, traktör römorkları da kullanılamaz hale geldi.


Erdoğan Kavuk, "Nereden çıktığını anlamadım. Birden alev aldı, traktörü zor kurtardık" dedi.

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