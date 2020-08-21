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Saman deposunda çıkan yangın iki gecekonduyu kül etti

Antalya’da içerisinde samanların bulunduğu depoda çıkan yangın iki gecekonduyu kül etti.

Antalya'da içerisinde samanların bulunduğu depoda çıkan yangın iki gecekonduyu kül etti. Duman mahalleyi sararken, maske takan vatandaşlar dumandan etkilenmemek için yoğun çaba sarf etti.


Yangın, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Dere'ye ait gecekondunun içerisinde saman balyalarının bulunduğu depo kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler bir anda gecekonduyu sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, arazöz ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürebilmek için uzun uğraş verirken, bu esnada dumanlar mahalleyi sardı. Maske taktığı gözlenen vatandaşlar dumandan etkilenmemek için çaba sarf etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile sonucu yangın söndürülürken, iki gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında evde olan kafesteki güvercinler de zarar görmeden bir vatandaş tarafından son anda çıkartıldı.


Gecekondu yangınında çıkan dumanlar farklı bir noktadan cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde dumanların büyük bir alana yayıldığı gözlendi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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