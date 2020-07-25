Saman yüklü kamyon yandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde saman ve odun yüklü kamyon yandı. Kasasına yüklenen saman çuvallarının elektrik tellerine teması sonucu çıktığı iddia edilen yangında saman balyaları ve odunlar yanarken, kamyonun kasası zarar gördü.

Olay, Kaş'ın Gömbe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gömbe'ye gelen kamyonda yüklü saman balyalarının yolun üzerinden geçen elektrik tellerine temas etmesi sonucu yangın çıktı. Balyaların tutuştuğu yangında alevlere ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.