Şampiyon 14'lüklere ‘profesyonel' motivasyon

Türkiye U14 Şampiyonası'nda Antalya'yı temsil edecek olan Kepezspor U14 Takımı, rol model olarak gördükleri profesyonel lig takımı oyuncularının elinden baklava yedi, temsili kupa aldı. Profesyonel Lig'de oynayan ağabeylerinin Hasan Doğan Stadı'ndaki antrenmanlarını izleyen U14 Takımı, sahaya davet edildi. 3. Lig 3. Grup Lideri takımın kaptanı Enes'in elinden baklava yiyen genç futbolcular, temsili kupa da aldı.

“Örnek alacaklar”

Maçlarını izledikleri A Takımı oyuncuları tarafından elleri sıkılıp tebrik edilen Antalya şampiyonları, bu sahada antrenman yaparak günü tamamladı. Şampiyonada Antalya'yı en iyi şekilde temsil etmek için hazırlandıklarını belirten Altyapı Teknik Sorumlusu Süleyman Ögen, “A takımı antrenmanını izlediler, onları örnek alacaklar. Ağabeyleri gibi olmak için mücadele edecekler, belki onlardan daha ileride olacaklar” dedi.