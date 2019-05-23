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Şampiyon okçulardan Rektör Ünal'a ziyaret

Üniversitelerarası Geleneksel Türk Okçuluğu Müsabakası’nda şampiyon olan Akdeniz Üniversitesi Antalya 1207 Türk Okçuluğu Topluluğu Kadın Okçuluk Takımı, Rektör Prof.

Üniversitelerarası Geleneksel Türk Okçuluğu Müsabakası'nda şampiyon olan Akdeniz Üniversitesi Antalya 1207 Türk Okçuluğu Topluluğu Kadın Okçuluk Takımı, Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal'ı ziyaret etti.


Türkiye Okçular Vakfı'nın bu sene üçüncüsünü düzenlediği Üniversitelerarası Geleneksel Türk Okçuluğu Müsabakası'nda Akdeniz Üniversitesi Antalya 1207 Türk Okçuluğu Topluluğu Kadın Okçuluk Takımı şampiyon oldu. 40 Üniversiteden toplamda 240 sporcunun katıldığı müsabakada Erkek Okçuluk Takımı ise Çeyrek finalde yarıştı. Yarışmanın ardından sporcuları ve Akademik Danışmanları Öğr. Gör. İsmail Varol'u makamında ağırlayan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti. Sporcularla bir süre sohbet eden Rektör Ünal, sporculardan müsabaka ile ilgili bilgi aldı. Bundan sonraki müsabakalar için genç okçulara başarılar dileyen Ünal, öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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