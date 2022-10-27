Şampiyonlar kupaları Başkan Tütüncü'ye götürdü

Kepez Belediyesi Spor Kulübü formasıyla katıldıkları ilk turnuvada 1 Türkiye, 2 uluslararası şampiyonluk kazanan hentbolcular, kupalarını Başkan Hakan Tütüncü'ye takdim etti

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'ne transfer olur olmaz katıldıkları ilk turnuvadan 1 Türkiye, 2 uluslararası şampiyonluk kazanan hentbolcular, kupalarını Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü'ye götürdü. Önceki yıllarda Nadire Konuk ve Ali Oğuz Konuk Ortaokulu Takımı olarak iki kez okullararası Türkiye şampiyonu olan hentbolcu kızlar, Alanya'da düzenlenen Türkiye Kulüplü Minikler Şampiyonu ve 27. Uluslararası Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası'nda 2007-2008 ile 2009-2010 yaş şampiyonu oldu.

“Destekçiniz olacağız”

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, Hentbol Şube Sorumlusu Mustafa Şimşek, Başantrenör Sertan Sarpaş ile birlikte Başkan Tütüncü'yü ziyaret eden takım, kendilerinden 2 yaş büyük ve tecrübeli takımlara karşı zafer kazanmış olmanın gururunu anlattı. Kulübün imkanlarını öncelikle kadınlara sunulması talimatı verdiğini belirten Tütüncü, hentbolcu çocukların ellerini tek tek sıkıp tebrik etti. Sporcular ile birlikte öğle yemeği yiyen Tütüncü, ‘Siz spor yapmaya gönül verdikçe, belediye olarak hep destekçiniz olacağız' dedi.