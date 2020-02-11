Şampiyonluk kupasını Başkan Genç'e hediye ettiler

Amatör Küme'de oynamaya hak kazanan Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor Futbol takımı, yeni bir başarıya daha imza atarak Süper Amatör lige yükseldi. Şampiyon takımın futbolcu, yönetim ve teknik kadrosu Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'i ziyaret ederek, hem şampiyonluk kupasını hem de üzerinde Turgay Genç yazılı formayı Başkan Genç'e hediye etti.

2 yıl önce kurulan Kırkgöz Döşemealtı Belediye Futbol Takımı, kurulduğu ilk yıl namağlup şampiyon olarak Antalya 1. Amatör Küme'de oynamaya hak kazandı. 1. Amatör Kümede de üstün bir performans sağlayan Kırkgöz Döşemealtı Belediye Futbol Takımı, 1. Amatör Küme'de 3ncü oldu ve Play-Off maçlarına kaldı.

9 puan 16 gol

Play-Off maçlarında 3 maçı kazanarak, kalesinde tek bir gol dahi görmeden rakip fileleri 16 kez havalandıran Kırkgöz Döşemealtı Belediye Futbol Takımı, Süper Amatör Küme'ye yükseldi. Play-Off Şampiyonu takımın futbolcu, yönetim ve teknik kadrosu Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'i makamında ziyaret etti.

"2 yılda büyük başarı"

Kulüp Başkanı Cihan Sidel, Teknik ekip ve Futbol takımını tebrik eden Başkan Genç, "İlçe gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak ve spora yönlendirmek için 2 yıl önce kulübümüz bünyesinde futbol takımımızı kurduk. Çoğunluğu ilçe gençlerimizden oluşan takımımız büyük başarılara imza atarak ilçemizi gururlandırmaya devam ediyor. Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor Futbol takımı bu yıl Süper Amatör Lige yükselmeyi başardı. Başta birbirinden değerli futbolcularım olmak üzere teknik ekibimi kutluyorum" dedi.