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Şampiyonluk sevinci kursaklarında kaldı

Antalya’da, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları sırasında bir otomobilin içerisine düşen meşale, az kalsın faciaya neden oluyordu.

Antalya'da, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında bir otomobilin içerisine düşen meşale, az kalsın faciaya neden oluyordu. Bir anda yanmaya başlayan araç, yangın söndürme tüpleriyle söndürüldü.


Olay, 19 Mayıs Pazar akşamı Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi üzerinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası, Antalya'da sarı kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü. Araçlarıyla konvoy yapan taraftarlar, caddelerde meşaleler yakarak gece geç saatlere kadar şampiyonluğu kutladı. Konvoya katılan bir araçta ise yakılan meşale otomobilin içerisine düşünce yangın çıktı. Bir anda alevler otomobili sararken, sürücü ve yolcular aşağı inerek yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Herhangi bir vatandaşın yaralanmadığı yangın sonrası araçta maddi hasar meydana geldi.


Tüm bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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