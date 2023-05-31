Şan Bölümü öğrencilerinden yılsonu konseri

Her yıl düzenlediği kapanış konseri ile seyircinin karşısına çıkan Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Şan Bölümü öğrencileri bu yıl da geleneği bozmadı. Şan Bölümü öğrencileri, Şan Bölümü Başkanı Fatma Haznedar yönetiminde 3 Haziran Cumartesi saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verecek.

Modern ile alaturkanın uyumu

“Seslerin Armonisi” isimli sezonun kapanış konserinde farklı dillerden nostaljik eserler yer alacak. Konserde şan bölümü öğrencileri bu eserlerin Fransızca, İtalyanca, İngilizce, İspanyolca Türkçe düzenlemelerini seslendirecek. Konserin Orkestrası İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Enstrüman Bölümü Batı Entsrüman Eğitmenleri ile Türk Müziği Enstrüman Eğitmenlerinden oluşacak ve modern ile alaturkanın uyumunu anlatacak.