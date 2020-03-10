Sanat atölyeleri devam ediyor

Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde başlayan sanat atölyeleri Mart ayında da devam ediyor. 14 Mart'ta ‘Fotoğrafın Gücü' başlıklı atölyeyle Ferhat Özgür, 28-29 Mart'ta ise Dr. Öğretim Üyesi Ebru Nalan Sülün ‘Koleksiyonculuk Rehberi'yle Türkan Şoray'da olacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde kent sakinlerini sanat ürünlerini izleyicisi değil birer üreticisi haline dönüştürecek sanat atölyeleri çalışmaları Mart ayında da devam ediyor. Mart'ta, Türkan Şoray Kültür Merkezi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliğinde iki önemli atölye çalışmasına daha ev sahipliği yapacak. Ferhat Özgür'ün 14 Mart Cumartesi günü düzenleyeceği ‘Fotoğrafın Gücü' başlıklı atölyede taklit, belge olarak fotoğraf, tablo fotoğrafçılığı, cansız estetik, hayat olarak fotoğraf gibi sınıflandırmaları gerek kendi çalışmaları gerekse çağdaş sanat alanında öncülük etmiş diğer sanatçıların yapıtlarından örneklerle tartışacak. Atölye katılımcıları, daha sonra, özgün fotoğraf çalışmaları üretecek.

Desen çalışmaları atölyeleri

Türkan Şoray'da 28-29 Mart'ta Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Dr. Ebru Nalan Sülün, ‘Koleksiyonculuk Rehberi' başlıklı bir atölye düzenleyecek. Atölyede koleksiyonculuğun geçmişi, gelişimi, koleksiyonculuktaki sorunlar gibi kavramlar değerlendirilecek. Atölye 28 Mart Cumartesi günü ve 29 Mart Pazar günü düzenlenecek.

Şubat'ta da düzenlenen Senex Yaşlanma Çalışmaları Derneği'nin ‘Her Yaş İçin Erişilebilir Sanat Atölyeleri' projesi kapsamında KöprüSanat'la birlikte gerçekleştirdiği porselen ve tekstil üzerine desen çalışmaları atölyeleri Mart'ta da devam edecek. Porselen çalışması 19 Mart Perşembe ve tekstil üzerine desen çalışması ise 20 Mart Cuma gerçekleştirilecek.