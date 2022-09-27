Sanatseverler, Uluslararası Resim Çalıştayı'nda buluştu

Kepez Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Resim Çalıştayı sanatseverleri Dokumapark'ta buluşturdu. Çalıştaya yurtiçi ve yurtdışından 25 sanatçı katıldı.

Modern Sanatlar Galerisi bahçesindeki doğanın eşsiz iklimi, sanatın eşsiz güzellikleriyle birleşti. Yurtiçi ve yurtdışından 25 sanatçının katılımıyla gerçekleştirilen çalıştay da kara kalemler, fırçalar, boyalar konuştu. 1 Ekim tarihine kadar devam edecek Uluslararası Resim Çalıştayı, 10.00 ile 20.00 saatleri arasında çalışmalarını yürütüyor. Etkinlik küratörlüğünü Zübeyde Yavuz'un gerçekleştirdiği çalıştay da, sanatçıların emek emek ilmek ilmek tuvale işledikleri birbirinden kıymetli eserler, çalıştayın tamamlanmasıyla sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Kültür ve sanat adası Dokumapark'taki sanatın birleştirici atmosferinde gerçekleştirilen eserleri ortaya çıkaran sanatçılarda Antalyalıların ilgi odağı oldu. Vatandaşlar, sanatçıların çalışmalarını yakından izleme imkanı buldu.