Sanayi esnafından depremzedelere iftar

Antalya'nın Gazipaşa İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen iftar programında sanayi esnafı ile depremzedeler bir araya geldi.

Sanayi esnafı tarafından karşılanan iftar yemeğinde Kur'an-ı Kerim okundu ve İlçe Müftüsü Fahri Başar tarafından depremde vefat eden depremzede yakınları için dualar edildi. İftar programına katılan depremzedelere teşekkür ederek birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde bu süreci beraberce atlatacaklarını belirten Müftü Fahri Başar, “Bu süreç içerisinde bizleri yalnız bırakmayan başta Sanayi Kooperatifi Başkanı Mevlüt Sönmez başta olmak üzere, tüm sanayi esnafımıza ve programın gerçekleştirilmesinde emeği geçen din görevlilerimize ve Diyanet Gençlik Merkezi görevlilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.