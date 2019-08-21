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Sanayi sitesinde trafik kazası: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Sanayi Mahallesi Manavgat Sanayi Sitesi içerisindeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet A,'nın kullandığı 07 JH 487 plakalı otomobil ile Emre Ü.'nü kullandığı 07 LME 01 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Araçlarda büyük çapta hasarın oluştuğu kazada otomobil sürücülerinden Mehmet A. yaralanırken ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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