Sanayiciye finansmana erişim kolaylığı

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Vakıfbank Akdeniz Bölge Müdürlüğü'nün üst düzey yetkililerinden oluşan heyeti konuk etti. Toplantıda Vakıfbank'ın, sanayicilerin finansmana erişimini kolaylaştıracak, düşük faizli Çıpa Kredisi hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı.

Vakıfbank Akdeniz Bölge Müdürü Mehmet Arıöz ve şube müdürlerinden oluşan heyet, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'ı ziyaret edip sanayicilerin finansmana erişimini kolaylaştıracak yeni ürünleri hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. “Çıpa Kredisi” adını verdikleri yeni kredi ürünü ile imalat, ihracat ve ithal ikame amaçlı ürün üretmek için yatırım yapacak olan firmalar başta olmak üzere, stratejik öneme sahip sektörlerde faaliyet gösteren firmalara düşük faizli finansman desteği sağlamak istediklerini belirten Bölge Müdürü Arıöz, firmalara proje, işletme kredisi ve makine-araç alımlarına finansman sağlayacak Türk Lirası ve yabancı para olarak da kullanılabilecek 3 farklı destek paketi hazırladıklarını söyledi.

“Sanayiciden teşekkür”

Kamu bankalarının pandemi döneminde sağlık çalışanları kadar özveri ile çalıştığını ve iş dünyasına önemli destekler sağladığını aktaran Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Pandeminin ilk döneminde alınan kredilerin 6 ay ödemesiz 3 yıl vade yerine, 1 veya 2 yıl ödemesiz 5 ya da 7 yıl vadeli olması gerektiğini defaatle belirtmiştik, bu vesileyle ön görümüzü bir kez daha yineliyoruz. Ayrıca kredilerin düşen ciroya göre, terzi işi bir yaklaşımla verilmesi gerektiği dikkat çektiğimiz bir diğer önemli detaydı. Devletimiz ilave Kredi Garanti Fonu Destekli İşletme Kredileri ile bu süreyi ileri atabilmek adına çok doğru bir süreç başlatmıştır. Vakıf Bank'ın sanayicinin finansmana erişimini kolaylaştıracak, dolayısıyla da üretimin, yatırım ve istihdamın artmasına vesile olacak bu hamlesini, memnuniyetle karşıladığımızı özellikle belirtmek isterim. Özellikle yatırım kredilerinin 72 ay vadeli sunulması çok değerlidir. Bu, istihdam artışına katkı sağlayacak önemli bir unsurdur” dedi.

“Sanayicinin hizmetindeyiz”

Bir kamu bankası olarak en önemli amaçlarının ihracatçıya, yatırımcıya ve sanayiciye destek vermek olduğunu aktaran Arıöz, “Tüm gücümüzü sanayicilerimize yansıtmak istiyoruz. Çıpa kredisi bu amaçla ortaya çıkmış, TCMB politika faiz oranına endeksli şekilde kullandırılacak olmasıyla Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip bir üründür. Çıpa Kredisi faiz oranı, TCMB politika faiz oranına bağlı olarak aşağı yönlü değişecek ve kredi vadesi boyunca yukarı yönlü bir faiz artışı de yapılmayacaktır. Diğer bankalar da rekabetin bir gereği olarak kendi faiz oranlarını bu ürüne göre revize etmek zorunda kalmışlardır. Ürünün lansmanının yapıldığı günden bu yana kredi faiz oranları yüz-yüz elli baz puan aşağıya gelmiştir. Bu ürün Küresel Covid-19 salgının, ekonomimiz üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf etmek, üretim, istihdam, yatırım ve ihracatı teşvik etmek amacıyla ülkemize ve sanayicimize sunulmuş, üstün bir hizmettir” diye konuştu.

“3 farklı paket”

Sanayicilere sunulacak kredi seçenekleri hakkında da bilgi veren Arıöz, üç farklı destek paketinin bulunduğunu belirterek “Çıpa Opex İşletme Kredisi, firmanın faaliyetlerine devam etmek amacıyla yapmak zorunda olduğu hammadde alımı, kira, maaş ödemesi, vergi/SGK ödemesi, fatura ödemesi, çek ödemesi gibi harcamalarının finansmanına yönelik olarak fatura, proforma fatura, sözleşme vb. belgeler karşılığında azami 18 ay vadeli taksitli işletme ihtiyaç kredisi olarak kullandırılabilecektir. Çıpa Makine ve Araç Alımı Kredisi, firmanın yapacağı makine alımı ile faaliyetlerinde kullanılmak üzere alacağı her türlü ticari araç alımının finansmanına yönelik olarak 12 aya kadar ödemesiz dönemli olmak üzere azami 60 ay vadeli olarak kullandırılabilecektir. Çıpa Proje Kredisi ise firmaların, kapasite artışı, büyüme/genişleme, yeni yatırım gibi projelerinde ihtiyaç duyacakları finansmanı sağlamak amacıyla kullandırılabilecektir. Bu kapsamda akreditif ihtiyacı olması halinde akreditif de açılabilecektir. TL krediler, azami 12 aya kadar ödemesiz dönemli olmak üzere azami 72 ay vadeli kullandırılabilecektir” ifadelerini kullandı.