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Sanayide erkek çocuğu taciz eden kişi tutuklandı

Antalya’da bir iş yerinde 13 yaşındaki erkek çocuğu taciz ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Antalya'da bir iş yerinde 13 yaşındaki erkek çocuğu taciz ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 675 Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Şüphelendiği bir durum üzerine dükkanındaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen esnaf, 55 yaşındaki Ercan K.'nin, 13 yaşındaki H.G.'yi taciz ettiğini gördü. Olayın üzerine Ercan K., esnaf tarafından iş yerine kapatıldı. Diğer esnafın da tepkisi üzerine şüpheli, polis ekiplerince bölgeden güçlükle uzaklaştırıldı. Sağlık kontrolünün ardından Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ifadesi alınan Ercan K., adliyeye sevk edildi.


Ercan K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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