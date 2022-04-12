Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşu Muratpaşa'da kutlandı

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü ASSİM'de kutlandı. Antalya Şanlıurfalılar Derneği'nce düzenlenen kutlamaya Başkan Uysal'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamalarda Başkan Uysal, Muratpaşa'da herkesin birbiri için vazgeçilmez olduğu bir sevgi, saygı ve kardeşlik ortamını oluşturmayı başardıklarını söyledi.

“Birlikte sahip çıkacağız”

Başkan Uysal, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtulduğu 11 Nisan'ın bir direniş günü olduğunu belirterek “11 Nisan'dan 12 gün sonra da bütün Anadolu'nun iradesini yansıtan, milletimizin top yekun bütün iradesini yansıtan TBMM, 23 Nisan 1920'de açılmıştır. Bunlar çok anlamlı şeyler” diye konuştu. Şanlıurfa'nın bugün Türkiye'nin en ünlü iş insanlarını, sanatçılarını yetiştiren kent olduğunu belirten Başkan Uysal, “Aynı zamanda da tarımı, sanayisi gelişmiş bir kent. Bu Cumhuriyetimizin modernleştirici ve geliştirici farkıdır. Hep beraber, en demokratik şekilde Cumhuriyetimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Birlikte bu ülkenin her insanına hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.