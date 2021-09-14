İhlas Haber Ajansı

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Şantiyeden 25 bin liralık malzeme çalan zanlı yakalandı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde karayollarına ait şantiyeden 25 bin TL değerinde inşaat malzemeleri çalan şahıs yakalandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde karayollarına ait şantiyeden 25 bin TL değerinde inşaat malzemeleri çalan şahıs yakalandı.


Korkuteli ilçesi Bayatbademleri Mahallesi'nde 5 Eylül Pazar günü karayollarına ait şantiyeden 25 bin TL değerinde inşaat malzemeleri çalınması ile ilgili 17. JASAT Timi tarafından yapılan çalışmada, hırsızlık olayını E.O. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Düzenlenen operasyonla Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi'nde yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

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