Sapadere asfaltla buluştu

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri doğu mahallelerinde başlayan asfalt çalışmalarına Sapadere Mahallesi'nde devam ediyor.

Alanya Belediyesinin asfalt atağı sürüyor. Kargıcak ve Yeşilöz Mahallesinde asfalt çalışması devam ederken Demirtaş bölgesinde Sapadere Bağlıca Mevkiinde de asfalt çalışmaları başlatıldı.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen asfalt çalışmaları çerçevesinde Sapadere Bağlıca Mevkii, Kargıcak ve Yeşilöz Mahallelerinde asfalt çalışmaları üç koldan devam ediyor. Doğu Mahallelerinde ilk olarak İmamlı Mahallesi'nden başlatılan asfalt çalışmalarının Sapadere Mahallesi'nde devam ettiğini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, altyapı ve yol düzenleme çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde süratle asfalt çalışmasına geçtiklerini söyleyerek, ekiplerin tüm mahallelerde çalışma yürüteceklerini belirtti. Başkan Yücel çalışmalar hakkında bilgiler vererek, “Yaptığımız programa göre şu anda Kızlarpınarı, Bektaş, Mahmutlar, Kargıcak Akdeniz Caddesi, Büyükpınar, Avsallar Mahallelerinde asfalt çalışmaları devam ediyor. Yenice ve Şıhlar Mahallelerinde ise asfalt hazırlıkları devam ediyor. İnşallah yıl sonuna kadar programlama dahilindeki tüm asfalt çalışmalarını tamamlayacağız” diye konuştu.