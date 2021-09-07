Şarampol Caddesi'ne yeni meydan

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Şarampol Caddesi'ne yeni bir meydan yaptı. Barakaların yıkılmasıyla oluşan alana bir haftada park ve zabıta noktası inşa edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Şarampol Caddesi'ne cephe park ve meydan kazandırdı. Antalya'nın en eski caddelerinden Şarampol'e yeni bir meydan ve park yapıldı. 561. Sokak ile Çatalköprü Caddesi kesişiminde bulunan alandaki yapıların yıkılmasının ardından 530 metrekare büyüklüğünde park ve meydan inşaatı bitirilerek hizmete açıldı.

Yürüyüş yolları, sulama sistemi, aydınlatma sistemli yapılan ve banklar konulan alan ağaçlandırıldı. Zabıta hizmet noktası da yapılan park ile yapılaşmanın yoğun olduğu bölgeye yeşil bir alan kazandırılmış oldu. Vatandaşlar yapılan çalışma ile ilgili memnuniyetlerini dile getirerek, “Park ve meydan düzenlemesi bölgeye nefes aldırdı” dediler.