İhlas Haber Ajansı

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Şarampole devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Kızılağaç Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Emre Altun'un kullandığı 46 AGD 117 plakalı motosiklet Kızılağaç Mahallesinden D-400 karayolu istikametine seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan şarampole devrildi.


Kazada, motosiklet sürücüsü Emre Altun ile birlikte motosiklette yolcu olarak bulunan Doğukan Mernekli yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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