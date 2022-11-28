Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkıp takla atarak durabildi. Araç sürücüsü kazada hayatını kaybetti.

Kaza, Alanya ilçesi Mahmutseydi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kemal Turan idaresindeki 07 AVZ 257 plakalı otomobil seyir halindeyken kontrolden çıktı. Otomobil, şarampole devrildi. Taklalar atan otomobil, çocuk oyun parkında durdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Turan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.