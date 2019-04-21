Şarampole savrulan otomobil alev alev yandı: 2 yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde devrilen motosiklete çarpmamak için karşı şeride geçen ve otomobille çarpışan araç şarampole uçup alev aldı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kumluca ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya yönünden Kumluca istikametine gelen G.F. idaresindeki 07 BPA 63 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen ve devrilen H.Y.'nin kullandığı 07 VGN 85 motosiklete çarpmamak için şerit değiştirdi. Otomobil, karşı yönden gelen plakası ve kullanıcısı belli olmayan otomobile hafif şekilde çarpıp şarampole savruldu. Bir anda alev alan araçta bulunan M. Ö. ile G. F. hafif şekilde yaralanırken motosiklet sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Olay yerine ambulans itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye yanan otomobili söndürdü ancak araç kullanılamaz hale geldi.