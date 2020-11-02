Şarampole uçan tır sürüsü ağır yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde şarampole yuvarlanan tır sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza Serik-Manavgat karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adnan Zeytunlu'un kullandığı 33 ACA 598 plakalı tır, Serik ilçesi girişinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Zeytunlu, ambulansla Serik Devlet Hastanesine götürüldü. Zeytunlu'nun durumun ağır olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.