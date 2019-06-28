Sarıbelen-Bezirgan İçme Suyu Hattı onarıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri Kaş'ta içme suyu arızasına müdahale ederek vatandaşın mağdur olmasını engelledi.

Kaş ilçesi, Sarıbelen - Bezirgan içme suyu şebeke hattında geçtiğimiz gün bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle ilçenin bu hattan beslenen kesiminde içme suyu konusunda sıkıntı olabileceğini değerlendiren ASAT, onarım ekibini harekete geçirdi. Kaş ASAT ekipleri arızanın giderilmesi ve vatandaşların mağdur olmaması için vakit kaybetmeden çalışma başlattı. Arızanın yaşandığı noktada onarım çalışmasını yürüten ekipler kısa zamanda sorunu çözerek bölgedeki hattı devreye aldılar.