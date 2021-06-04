Sarısu Mesire Alanı kapılarını açtı

Antalya İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu'nun sahil, park ve mesire alanlarında piknik yasağını kaldırmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Sarısu Mesire Alanı vatandaşların hizmetine açıldı. Tadilat çalışmaları devam eden Topçam Mesire Alanı'nın da 10 Haziran Perşembe günü misafirlerine kapılarını açacak.

Antalya İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 Aralık 2020'den beri uygulanan sahil bantları, park, mesire, ören yerleri ve piknik alanlarında piknik yapılmasına yönelik yasak kararını kaldırdı. Antalya Büyükşehir Belediyesi de karar üzerine belediye şirketi ANET tarafından işletilen Sarısu Mesire Alanı'nı pandemi kuralları çerçevesinde hizmete açtı. Sarısu Mesire Alanı, Pazar hariç haftanın 6 günü sabah 08.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

“Topçam 10 Haziran'da açılıyor”

Kapanma döneminde bakım ve onarım çalışmalarına başlanan Topçam Mesire Alanı'nda çalışmalar sona geldi. Su altyapısı, oturma alanları, mangal ünitelerinin bakımı, plaj düzenlemesi ve tesviye işlemleri tamamlanmak üzere olan Topçam Mesire Alanı 10 Haziran Perşembe günü pandemi kuralları çerçevesinde hizmete açılacak.

“Pandemi önlemleri”

Sarısu ve Topcam Mesire Alanlarına girişte vatandaşların ateşi ölçülüyor. Mesire alanlarında piknik masaları arasındaki mesafe artırılırken, mangal üniteleri güvenli mesafeye uygun olacak şekilde düzenlendi. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarını içeren yaklaşık 400 adet uyarı tabelası asıldı. Ziyaretçilerin erişebileceği çeşitli yerlere 600 adet el dezenfektanı montajı yapıldı. Soyunma kabinleri ve tuvaletlerin 15 dakika ara ile dezenfekte yapılması için ekipler oluşturuldu.