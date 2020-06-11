Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerine meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan S.Ü. idaresindeki 06 BFB 859 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaptı. Bu sırada karşı yönünden gelen Umut K. kullandığı 07 NOT 79 plakalı hafif ticari araç dönüş yapmaya çalışınca karşı yönden gelen S.Ü. otomobiliyle direksiyonu sağ tarafa ani manevra yaptı ve araç kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç önce kaldırımda yürüyen Asıl adı Fatma Nur Keskin (41) olan şarkıcı Lara ve yanında bulunan yeğenine Yiğit Hamit Atmaca çarptıktan sonra restorana girerek durabildi.

Çarpmanın etkisiyle restoranın camları, masa ve sandalyeleri kırılarak maddi hasar oluşurken, çevredekilerin ihbarı üzeri olay yerine gelen sağlık ekipleri şarkıcı Lara'yı ve yeğenini ambulansla ilçedeki bir hastaneye götürdü. Burada tedavi altına alınan şarkıcı Lara ve yeğeni Yiğit Hamit Atmacı'nın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Erdal Anak