Satılmak için getirilen bilgisayarda amcasının fotoğrafını görünce polisi aradı

Antalya'da çaldığı dizüstü bilgisayarı satmak için bir iş yerine götüren hırsız baltayı taşa vurdu. Şüphelilerin şifresini bilmedikleri için hard diskini başka bilgisayara takarak açtığı bilgisayarda amcasının fotoğrafını görünce şüphelenen gencin ihbarı üzerine iş yerine gelen polisler, 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Yüzündeki maskeyle gözünü kapatarak adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 2 kişi bilgisayar tamiri ve yedek parça üzerine faaliyet gösteren iş yerine gelerek dizüstü bilgisayarlarını satmak istediklerini söyledi. Gençlerden bir tanesi iş yerinin girişinde beklerken, birisi elinde içerisinde dizüstü bilgisayar bulunan poşetle içeri girdi. O anda iş yeri sahibinin yakını olan genç, dizüstü bilgisayarı kontrol ettikten sonra açmak için şifresini sordu. Bilgisayarı getiren kişinin söylediği iki şifre de yanlış çıktı. Bilgisayarı getiren kişinin şifreyi bilmemesinden şüphelenen genç, bilgisayarın hard diskini bir başka bilgisayara bağlamak suretiyle bilgisayarı açtığında kendi amcası ve amcasının öğretmen olan bir arkadaşının fotoğraflarıyla karşılaştı. Amcasını arayan genç, amcasının arkadaşının bilgisayarının gece çalındığını öğrenince polisi arayarak ihbarda bulundu. Kısa süre sonra bilgisayarcıya gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri gençleri gözaltına alarak, dizüstü bilgisayara el koydu. Cumhuriyet Polis Karakoluna götürülen şüphelilerden Yılmaz P., bilgisayarı kendisinin çaldığını itiraf etti. Karakoldaki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Yılmaz P., tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

"Şifreyi bilemeyince şüpphelendim"

Bilgisayar hırsızının yakalanmasını sağlayan Buğra Avcı, eniştesinin iş yerine gelen 2 kişinin ellerindeki poşette bulunan dizüstü bilgisayarı satmak istediğini belirterek, “Gençlerden bir tanesi içeri girerken, diğeri kapının önünde bekledi. İçeri giren şahıs, bilgisayarın şifresini sorduğumda iki kez söylemesine rağmen şifreyi bilemedi. Bilgisayarı önce kuzeni, ardından da kardeşiyle kullandığını, onların şifreyi değiştirmiş olabileceğini belirterek şifreyi kırmamızı istedi. Ben de şifreyi kırmak bahanesiyle bilgisayarı arka tarafa götürdüm. Başka bir bilgisayarda hard diskini açtığımda bilgisayarın amcamın arkadaşı olan, aynı zamanda dershaneden hocam olan Nuri Yiğit'e ait olduğunu gördüm. Bilgisayarda Nuri hoca ile amcamın gençlik fotoğrafları da bulunuyordu. Hemen amcamı arayıp durumu netleştirdim. Ardından da polise haber verdim” dedi.