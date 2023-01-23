Satranç şampiyonları belli oldu

si oldu. 11 Yaş Genel kategorisinde ise Mehmet Emin Tezcan Antalya 2.si oldu.

Antalya Sağlıkspor Kulübü Başkanı Arif Oktaroğlu dereceye giren sporcularını tebrik ederek kitap hediye etti. Kulübün başarısında emeği geçen sporcularına plaket takdim eden başkanı Arif Oktaroğlu,“Çocuklarımız; geleceğimiz, güvencemiz, sevincimiz ve umudumuzdur. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının ve kadim medeniyetimizin yeni nesillere öğretilmesi ve ülke geleceğimizi emanet edeceğimiz bu ihtişamlı mazi ve eşsiz hazineyle beslenerek yetiştirilmesi çocuklarımız ile gençlerimizin eğitim ve spor yapmalarına katkıda bulunmaktan dolayı çok mutlu oluyoruz. Antalya Sağlık Spor Kulübümüz bünyesinde Çocuklarımız ve Gençlerimizin Eğitimine, spor yapmalarına desteklerini esirgemeyen Ana Sponsorumuz Antalya OFM Hastanesi Yönetim Kurulu'na, İşletme Müdürü Spor Dostu Ahmet Mençi'ye, Ülkemizi dünyada ve Avrupa'da temsil etmiş olan Antrenörümüz Serkan Köse'ye çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.