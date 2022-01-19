Yeni yılın ilk gününde dört büyükşehir belediyesinin düzenlediği online satranç turnuvasının birincisi Antalya'dan çıktı. Turnuva şampiyonu Duru Akın, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, gençlere yönelik çalışmalarda diğer belediyelerle işbirliği yaparak daha fazla gencin etkinliklere erişmesini sağlıyor. Bu kapsamda yeni yılın ilk günü Eskişehir, Antalya, İzmir ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri işbirliğinde online satranç turnuvası düzenlendi. Turnuvanın birincisi Antalya'dan çıktı.

“Birinci Duru Akın”

Dört Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen yılın ilk satranç turnuvasını Antalya'dan katılan Duru Akın kazandı. Yılın ilk satranç turnuvasını kazanan genç yeteneklerden 9. sınıf öğrencisi Duru Akın, satranç U-14 yıldızlar kadın ferdi branşta C sınıfı sertifikaya sahip. Türkiye'yi 7 yaşından beri ulusal ve uluslararası satranç turnuvalarında temsil eden Akın, 9 kez milli olan başarılı bir sporcu.

“Hediyeler Başkan Böcek'ten”

Turnuva birincisi Duru Akın, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ödüllendirildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, Duru Akın ve ailesini makamında ağırladı. Genç sporcuya çeşitli hediyelerin yanı sıra Nutuk da hediye eden Durmuş Ali Arslan, “Atatürk'ün yolunda, aydınlık ve başarı dolu bir yolun olsun” diyerek, Akın'ı kutladı.