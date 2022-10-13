Savaşta ayrı düştüler, Türkçede birleştiler

Rusya'da devam eden savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Rus ve Ukraynalı vatandaşlar Antalya'da bir okulda açılan Türkçe kursunda sınıfta boş sıra bırakmadı. Yabancı uyruklu vatandaşlar tarafından Türkçe'ye çok ilgi olduğunu belirten Halk Eğitim Müdürü Nuray Uluçay, “Bu yıl yabancı vatandaşlarımıza yönelik olarak 70 kurs açtık, 3 bin öğrencimize Türkçe öğrenme kursu verdik. Ağırlıklı olarak Rusya ve sonra Ukrayna vatandaşları geliyor" dedi.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta iki ülkenin vatandaşlarının en çok tercih ettikleri il turizmin başkenti Antalya oldu. Antalya'da ise yabancı uyruklu vatandaşların ikamet için tercihlerinde Konyaaltı ilçesi ilk sırada geliyor. İlçede yabancı uyruklu vatandaşların artması sonrası harekete geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezleri yabancı vatandaşlara yönelik Türkçe kurslarına ağırlık verdi. Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından Bedriye Bileydi İlkokulu içerisinde 2 sınıfta Türkçe kursu açıldı. Kursa başvuran yabancı uyruklu vatandaşlar haftanın 5 günü A1 ve B seviyesinde Türkçe öğreniyor. Kurslara en çok ilgi gösterenler ise Rus ve Ukraynalı vatandaşlar oldu. Kursların düzenlendiği sınıflarda nerede ise boş sıra kalmaması dikkat çekti.

“Türkçe kursuna çok istek var”

Verilen eğitimler hakkında bilgi veren Konyaaltı Halk Eğitim Müdürü Nuray Uluçay, “Bizim yaklaşık olarak 800 tane kursumuz var. Sosyal, sanat ve okuma yazma belli başlı kurslarımızdan. Bütün kursları vatandaşlarımızın yararlanacağı şekilde açıyoruz. Konyaaltı ilçesinde çok sayıda yabancı vatandaşımız var. Özellikle Türkçe kursuna çok istek var. İsteyerek geliyorlar, zorunluluk yok. Bu yıl yabancı vatandaşlarımıza yönelik olarak 70 kurs açtık, 3 bin öğrencimize Türkçe öğrenme kursu verdik. Ağırlıklı olarak Rusya ve sonra Ukrayna vatandaşları geliyor. Biz onları yabancı olarak görmüyoruz, ,iletişim de rahat kuruyoruz. Kurslarımızı takip ediyorlar. Bizim amacımız kursa gelen kişilerin eğitim görmesidir, hem sanatsal olarak hem de okuma yazma anlamında destek oluyoruz. Uyum sürecini kolaylaştırıyoruz. Çok faklı ülkeden insanlar var. Okuma yazma kursu A1 en az 3 ay sürüyor. Sonra belge veriyoruz. A2 kursuna geçiyor. Buradan mezun olanlar çok iyi Türkçe konuşuyor” sözlerine yer verdi.

“Çok talep alıyoruz”

Yabancı uyruklu vatandaşlara Türkçe dersi veren Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ilgın Simge Atıcı, “Sınıflarımızda sayı değişiyor. A1,A2 be B1 kurslarımız var. Bu sınıfta şuanda 28 kişi var. Bazen geri dönenler olduğu için sayı değişiyor. Çok talep alıyoruz. Çok istekliler, severek öğreniyorlar. Burada öğrendikleri Türkçe ile günlük hayatlarını kolaylaştırıyorlar. Haberleri izleyip, Türk dizilerini takip ediyorlar. Ara ara kitap okumaya başladılar” dedi.

“Türkçe öğrenmeye başladım”

4 yıl önce Rusya'dan Antalya'ya gelen Olga Canpolat, “Antalya'yı çok seviyorum. Burada yaşamak istiyorum, bu yüzden de Türkçe öğrenmek istedim” açıklamasına yer verirken, 7 ay önce Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen Olga Stalyukova ise, ”Antalya çok güzel şehir. Türkçe öğrenmeye başladım” dedi.