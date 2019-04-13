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Savcı ve polis yalanıyla 70 bin lira dolandırdılar

Antalya’da 67 yaşındaki yaşlı kadını savcı ve polis yalanıyla dolandırıp yaklaşık 70 bin TL’sini alan şüpheli yakalandı.

Antalya'da 67 yaşındaki yaşlı kadını savcı ve polis yalanıyla dolandırıp yaklaşık 70 bin TL'sini alan şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre olay dün merkez Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi 1550 Sokak üzerinde meydana geldi. 67 yaşındaki T.Y. isimli kadını arayıp kendini savcı ve polis olarak tanıtan şahıslar, hesabının FETÖ'nün eline geçtiğini ve zarar görebileceğini söyledi. Dolandırıcılar, kendisini bu durumdan kurtarmak için paraya ihtiyaçları olduğunu söyledikleri kadının evine yönlendirdikleri kurye aracılığıyla 20 bin Tl değerinde döviz ve 50 bin TL değerinde ziynet eşyasını aldı. Dolandırıldığını anlayan kadının ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü yankesicilik Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerce operasyon başlatıldı. Şüpheli İ.A., yapılan takiple olayın hemen ardından tarla ve seraların içinde yapılan kovalamaca sonucu para ve ziynet eşyalarıyla birlikte yakalandı. Şüpheli İ.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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