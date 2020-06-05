'Savulun Battal Gazi Geliyor' filminden esinlenerek yaptığı tilki kapanına talep yağıyor

Antalya'da 4 bileziğini satarak hayvancılık işine giren Fatma Öncel'in tavuk çiftliğine dadanan tilkiyi eşi emekli polis memuru Sadettin Öncel, Türk filminden esinlenerek yaptığı kapanla yakaladı. Kurnaz tilkiyi canlı yakalayan Öncel, çiftinin yaptığı kapan sistemine sipariş yağmaya başladı. Öncel, bir ay içinde 7 kapan siparişi aldı ve tanesini 1200 TL'den satmaya başladı.

Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesinde yaşayan emekli polis memuru Sadettin Öncel ve eşi Fatma Öncel'in, 400'e yakın tavuğu bulunan çiftliklerine 2 yıldır tilki dadandı. Her gün ansızın gelip 30 tavuğu telef eden tilkiyi yakalamak için Öncel çifti plan yapmaya başladı. Emekli polis memuru Sadettin Öncel, 1973 yapımı 'Savulun Battal Gazi Geliyor' filminde başrol oynayan Cüneyt Arkın'ın babasını zindandan kurtardıktan sonra kaçmaya çalışırken yakalandığı kapan sahnesinden etkilendi. Bu düzeneğin aynısını yapan Öncel, kapanın bir bölümüne de canlı tavuk koydu. Açık kapıdan tavuğun olduğu bölüme ilerleyen tilki tabanda bulunan sisteme basmasıyla kapı otomatik olarak kapandı. Tilkiyi canlı yakalayan Öncel çifti, kapanı ve tilkinin videoları sosyal medyada paylaştı. Kapan ve tilkinin haberlere yansımasıyla bir çok kişi aynı sistemi yaptırmak için Sadettin Öncel'le iletişime geçti. Kendi çiftliğine dadanan tilkiyi yakalamak için yaptığı kapana talep gelmesiyle büyük mutluluk yaşayan Sadettin Öncel, 7 sipariş aldı. Öncel, 80 kilogram ağırlığındaki kapanın yapımını iki günde tamamlıyor ve ilk müşterilerine kapanı 1200 TL'den satıyor.

"Tilkinin canlı yakalanması etkili oldu"

Hayvancılık ve otomotiv sektörünün ardından iş koluna birde kapan üretimini ekleyen Öncel, kapana talep gelmesinin nedeni ise tilkinin canlı olarak yakalanmasına bağladı.

Kapanı hazırlama hikayesini anlatan Öncel, “2 yıl önce tavuklarımız vardı. Bu tilki tavuklara dadandı. Biz önlem aldıkça, o da önlemimi arttırdı. Kümese girip çok sayıda tavuğu boğup, bir tanesini de alıp gidiyordu. Bazı komşularımız 'pusu kurun', 'vurun' dedi ama biz bunu hiçbir zaman istemedik. Düşündüm ve aklıma Cüneyt Arkın'ın,"Savulun Battal Gazi geliyor" filmindeki kapan sistemi aklıma geldi. Bende yaptım. Denemelerimizin sonucunda başarılı olduk ve tilki yakalandı ”dedi.

"1200 TL fiyatı"

Yakaladığı tilkinin gerek sosyal medyada, gerekse ulusal ve yerel basında yayınlanmasıyla kapan yapımıyla ilgili talepler almaya başladığını dile getiren Sadettin Öncel, “ 'Tilki tuzağından yapabilir misin? Bize kaç paraya yaparsın?' diyenler oldu. Bizde yaparız dedik. Şuan 7 sipariş aldım, 2'si Antalya içinde, diğerleri de köylerden. Yapıp, teslim edeceğiz. Bundan sonra talep oldukça yapacağız. Yaklaşık 2 günde 1 tane yapabilirim. Çünkü seri üretimde değilim. Bunun 600 TL civarında demir masrafı var. Bende 1200 TL civarında bir paraya satacağım” ifadelerine yer verdi.

"İsmi tilki kapanı"

Öncel, 80 kilogram ağırlığındaki kapanla ne tilkinin nede içerideki tavuğun zarar gördüğünü belirtti. Taleplerin gelmesi halinde seri üretime geçeceğine değinen Öncel, “Konya ve Niğde'den talepler gelecek gibi. Patent almayı düşünmüyorum, herkes kazansın. Düzeneğin ismini ise 'Tilki kapanı' koydum” dedi.

"Ummadık bir iş oldu"

Tavuklarını tilkiden kurtaran eşine teşekkür eden Fatma Öncel, "Biz bu kapanı kurunca çevreden talepler oldu. Tilkiyi nasıl yakaladığımızı sordular. Kapanımı istediler ama vermedim. Gelip kapanımıza baktılar ve sipariş vermeye başladılar. Biz bu kapanı kendimiz için yapmıştık. Ummadık bir iş oldu, çünkü kendim için yaptırmıştım. Ama herkes kapanın faydasını görsünler" ifadelerine yer verdi.