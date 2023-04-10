Antalya'nın Serik ilçesindeki balıkçı barınağında sazlık alanda çıkan yangın korkuttu.

Yangın, Serik ilçesine bağlı Boğazkent Mahallesi'nde akşam saatlerinde balıkçı barınağında meydana geldi. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Çok sayıda balıkçı teknesinin bulunduğu alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yangın sonrası bölgede bulunan balıkçılar rahat bir nefes aldı.

Boğazkent Balıkçılar Kooperatif Başkanı Özkan Uysal, "Arkadaşlar beni aradı, yangın çıktığını söyledi. Hemen itfaiyeye haber verdim. Onlar da gelip kontrol altına aldılar. Buranın daha iyi kontrol altında olması gerek. Gelen giden belli olmuyor. Kimliği belirsiz şahıslar tarafından ateşe verilip bizim balıkçı barınağında tehlike arz etti. Eğer zamanında müdahale edilmemiş olsaydı teknelerimiz kül olacaktı" ifadesini kullandı.