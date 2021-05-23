Sazlık ve makilik alandaki yangınlar vatandaşı seferber etti

Antalya'da sazlık alanda çıkan yangını söndürmek için vatandaşlar seferber oldu. Alevlerin ahır ve evlerine gelmemesi için vatandaşlar kova ve hortumlarla soğutma çalışması yaptı.

Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'ndeki sazlık ve tepelik alandaki iki farklı bölgede sabah saatlerinde alevler yükselmeye başladı. Tepelik alandaki yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede etrafa yayıldı. Muratpaşa Belediyesinin şantiyesine yaklaşan alevleri söndürmek için çalışanlar canla başla mücadele etti. Palmiye ağaçları ve gübre ve atık maddelerden yükselen alevler kısa sürede üst bölgedeki makilik alana sıçradı. Muratpaşa Belediyesi ekipleri alevlerin şantiyeye ve ekipmanlara gelmemesi için arazözlerle duman altında söndürme çalışması yaptı. Yamaçlık alanda arı kovanları ve ağaçları olan vatandaşlarda yangını söndürmek için çalıştı. Lüks villalar yakınındaki yangında güvenlik görevlileri ise yangın söndürme tüplerini kullandı. Çok sayıda ekibin müdahalesiyle bu bölgedeki alevler söndürüldü soğutma çalışmasına geçildi.

Sazlık yangını seferber etti

Sazlık alandaki yangın rüzgar nedeniyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Sazlık kenarında ev çiftlik ve seraları olan vatandaşlar büyük paniğe kapıldı. Sazlık alan içindeki yaklaşık 5 eklenti ve kullanılmayan ahır yangında zarar gördü. Vatandaşlar alevlerin ev ve ahırlarına sıçramaması için kova ve hortumlarla yangına müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibi, yakındaki yerleşim yerlerini ve seraları tehdit eden alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 3 yangın söndürme helikopteri ve 1 arazözde de çalışmalara destek verdi. Yangının kontrol altında olduğu öğrenilirken, parça parça yangının devam ettiği belirtildi.

Alevlere su döken Rüstem Bardi, “Yangın sabah saatlerinde başladı. İleriden geldi. Burada 4-5 eklenti yaptı. Arka taraflardaki hayvan barınaklarının orada yangın var. Alevler evlerin yakınına kadar geldi. Tedirginiz” dedi.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, aynı anda Antalya merkez Duacılar Mahallesi, Döşemealtı ilçesi, Manavgat ilçesi Bucak Şıhlar Mahallesi ve Demre ilçesi Beymelek Mahallesi'nde çıkan yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.