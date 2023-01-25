Schwabach - Kemer kardeşliği 25 yaşında

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer'in Alman kardeş şehri Schwabach'ı ziyaret etti. Burada Schwabach Belediye Başkanı Peter Reiss'le bir araya gelen Başkan Topaloğlu, Schwabach-Kemer kardeşliğinin 25'inci yıl kutlamalarının Nisan ayında Kemer'de gerçekleşeceğini söyledi.

Burada bir dizi etkinliğe katılan Başkan Topaloğlu ve beraberindeki heyete ziyaret sırasında Schwabach – Kemer kardeş şehir komitesinin uzun yıllar başkanlığını yapan Ayşe Bıyık da eşlik etti.

Altın şehir

Altın varakları işlemeciliği ile ünlü Schwabach'da düzenlenen şehir turuna katılan Kemer heyeti ayrıca altın varak işlemesinin nasıl yapıldığı konusunda da düzenlenen bir etkinliğe de dahil oldu.

Çalışma toplantısı düzenlendi

Daha sonra Schwabach Belediyesi Altınlı Salon'da bir çalışma toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıya 2019 seçimlerinde SDP (Sosyal Demokrat Parti)'den Belediye Başkanı seçilen Schwabach Belediye Başkanı Peter Reiss, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediyesi eski Başkanı Hasan Şeker ve eşi Fethiye Şeker, Schwabach Belediyesi eski Başkanı Hartwig Reimann, Kardeş Şehir Komite Başkanı Ayşe Bıyık, Dr. İsmail Baloğlu, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri ve kardeş şehir komite üyeleri katıldı.

Yaklaşık iki saat süren toplantıda, kardeş şehir ilişkilerinin 25'inci yılında yapılması planlanan organizasyonların yanında, pandemi nedeni ile ara verilen kardeş şehir ilişkilerinin daha da geliştirilebilmesi için ortaya konacak yol haritası üzerinde görüşmeler yapıldı.

Kutlama Nisan ayında Kemer'de

Toplantıda, 22 Şubat 2023 tarihinde 25'inci yılını dolduracak olan Schwabach – Kemer kardeşliğinin 3 ile 15 Nisan tarihleri arasında Kemer'de çeşitli organizasyonlarla kutlanması kararı alındı. Almanya'dan bu organizasyon çerçevesinde geniş katılımla bir heyetin Kemer'i ziyarete geleceği bildirildi.

Kardeş şehir resepsiyonu

Düzenlenen çalışma toplantısının ardından Belediye Başkanı Peter Reiss kardeş şehir belediye binasında bir resepsiyon düzenledi. Resepsiyonda konuşan Başkan Reiss, Schwabach'ın kardeş şehir ilişkilerine büyük bir önem verdiğine işaret ederek, pandemi nedeni ile ara verilen ilişkilerin geliştirilmesi gerekliliğinin altını çizdi.

Kardeş şehir ilişkilerinin bugünlere gelmesinde büyük emeği geçen kardeş şehir komitesi başkanı Ayşe Bıyık, Schwabach eski Belediye Başkanı Hartwig Reimann ve Kemer Belediyesi eski Başkanı Hasan Şeker'e teşekkür etti. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile bugünlere kadar gelen kardeş şehir ilişkilerini daha da iyi hale getirmek için çalışmak istediklerini aktardı.

İlişkiler daha da güçlenecek

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da kardeş şehir ilişkilerine Göynük Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde de büyük önem verdiklerini ifade ederek, Kemer Belediye Başkanı olarak seçilmesinin ardından bu ilişkileri geliştirmek için çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Almanya'nın Altın şehri Schwabach'la ilişkileri daha da ilerilere taşımak için gayret göstereceklerinin altını çizen Başkan Topaloğlu, başta Kemer Belediyesi eski Başkanı Hasan Şeker olmak üzere ilişkilerin 25'inci yılına ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiğini kaydetti.

Kardeş şehir ilişkilerinin gelişmesinde büyük emeği bulunan Ayşe Bıyık ise 25 yıl boyunca bütün Avrupa'ya ve Türkiye'ye örnek bir kardeş şehir ilişkisi yaşadıklarını ifade ederek, pandemi sonrası bu ilişkinin yeniden eski günlerine dönecek olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Katılımcılar daha sonra Schwabach Belediyesi Altınlı Defteri'ne kardeş şehir ilişkilerinin 25'inci yılı nedeni ile duygu ve düşüncelerini yazdı.