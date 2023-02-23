Schwabach - Kemer kardeşliği 25 yaşında

Almayna'nın Schwabach şehri ile Kemer'in 22 Şubat tarihinde 25'inci yılını doldurdu. Kardeşliğin yıldönümü nedeni ile Schwabach Belediyesi sosyal medya hesaplarından bir tebrik mesajı yayımlarken Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da Almanca altyazılı bir tebrik videosunu Kemer Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kemer ile Schwabach arasında atılan imzalar sonrasında kardeşlik adımı 25'nci yılını doldurdu. Schwabach Belediyesi, sosyal medya hesaplarından 25 yıl önce imzalanan kardeşlik protokolünü paylaşarak, tebrik dileklerini iletti. Schwabach Belediyesi, paylaştığı mesajında, 25 yıl önce atılan imzaların ardından Kemer ile Schwabach kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği ve ikili ilişkilerde büyük rol oynadığı bildirdi.

Depremzedelerin yanında olduklarını belirttiler

Schwabach Belediyesi'nden gönderilen tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

“İki şehrimiz tam olarak çeyrek asırdır birlikte çalışıyor, dostluğu, kültürel alışverişi ve karşılıklı anlayışı teşvik ediyor. Özellikle birlik ve beraberliğin her zamankinden daha önemli olduğu bu zamanlarda dualarımız, umutlarımız ve olumlu düşüncelerimiz Türk halkı ve son depremlerden zarar görenlerle birliktedir. Kemer ve Antalya (Nürnberg'in kardeş şehri) depremden doğrudan etkilenmese de yardım arayan çok sayıda depremzedeye yardım etmeye devam ediyor. Antalya'da aşevleri kullanılmakta ve yardım merkezinde bağışlar toplanmakta ve dağıtılmaktadır. In:San derneği tarafından da bir bağış çağrısı başlatıldı. 25 yıllık ortaklığa baktığımızda, farklı kültürler ve topluluklar arasında köprülerin ne kadar önemli olduğunu hatırlıyoruz. Amacımız ekonomik, kültürel ve sosyal düzeyde çeşitli bağlantılar kurmaktır. Birlikte çalışmaya, birbirimizden öğrenmeye ve dünya üzerinde olumlu bir etki oluşturmaya devam edelim. Tebrikler, Kemer ve Schwabach.”

Schwabach Belediyesi'nin gönderdiği kutlama mesajına ve sosyal medya paylaşımlarına teşekkür eden Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da Almanca altyazılı bir video yayımladı.

Belediye Başkanı Topaloğlu, Kemer ile Almanya'nın Schwabach şehrinin kardeşliğinin 25'nci yılının dolmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Kemer ile Schwabach kardeşliğini başlatan önceki dönem Kemer Belediye Başkanlarına da teşekkür ettiğini ifade eden Başkan Topaloğlu, “Kardeşlik çok önemli. Kardeş olmamızdan dolayı Almanya ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini iletti. Bizim burada depremzede vatandaşlarımız için yaptığımız çalışmaları izlediklerini ve teşekkür ettiklerini söylediler. Kardeş birbirinin zor gününde yanında olur. Yanımızda olduklarını söylediler” dedi.

Topaloğlu, Kahramanmaraş depremi sonrası yaraların hızla sarılacağını da anlatarak, “Yaralarımızı sardıktan sonra Schwabach ile Kemer kardeşliğinin 25'nci yılı dolayısıyla Nisan ayında Kemer'de bir kutlama yapacağız. Biz de kardeşliğimizin 25'nci yılını kutluyoruz ve daha nice 25 yıllara diyoruz” diye konuştu.